انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط (ACO)، والذي عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "التطورات الحديثة في طب العيون"، وذلك بالتزامن مع احتفال المستشفى بمرور 21 عامًا على تأسيسها كأحد الصروح الطبية الرائدة في صعيد مصر، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وحضر الفعاليات الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمي لتطوير مستشفى الرمد، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للشؤون العلاجية، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، والدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى الرمد بأسيوط، إلى جانب والأستاذة الدكتورة مروة كدواني عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، ولفيف من أساتذة طب العيون بجامعتي أسيوط والأزهر، وأطباء مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والشرطة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة مستشفى الرمد، وأبرز ما شهدته من تطوير شامل في البنية التحتية والتجهيزات الطبية والخدمات العلاجية خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، مؤكدًا أن استضافة المؤتمر داخل ديوان عام المحافظة تعكس إيمان الدولة بأن البحث العلمي والتدريب المستمر يمثلان حجر الأساس لتطوير الخدمات الصحية، وأشار إلى أهمية المؤتمرات العلمية في تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الطبي داخل المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف الصحة يأتي في صدارة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن صحة المواطن هي الأساس الحقيقي لأي تنمية شاملة ومستدامة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية وتحت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف عن توجيهاته بالإعداد لإنشاء وتجهيز مستشفى متخصص لطب وجراحة العيون بأحد مراكز المحافظة، على غرار مستشفى الرمد، بهدف تخفيف التكدسات والقضاء على قوائم الانتظار.

كما وجه محافظ أسيوط التحية والتقدير لأطقم الأطباء والتمريض، مؤكدًا حرصه الدائم على تكريم الكوادر الطبية المتميزة باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الصحية، قائلًا: عيون المواطنين أمانة في أيديكم، افعلوا لهم ما تتمنونه لأنفسكم، فأنتم بعد الله صمام الأمان للحفاظ على نظر أبنائنا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الصحة بأسيوط أن المؤتمر يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الطبية في مجال طب وجراحة العيون، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من أساتذة الجامعات والاستشاريين تتيح فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وفتح آفاق علمية أمام شباب الأطباء. ووجه الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للقطاع الصحي، ومتابعته الميدانية لأعمال التطوير داخل مستشفى الرمد.

المؤتمر يرسخ مبدأ التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة

بدوره، أكد الدكتور محمد سعد عبدالرحمن، رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يرسخ مبدأ التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، مشيدًا بدعم المحافظ واستجابته الفورية للمشاركة في هذا الحدث العلمي، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالعلم والبحث.

وشهد المؤتمر برنامجًا علميًا مكثفًا تضمن ثلاث جلسات رئيسية؛ ناقشت الأولى قوانين المسؤولية الطبية والمظاهر العينية للأمراض الجهازية، وركزت الثانية على جراحات الجزء الأمامي للعين، والمياه البيضاء، وعمليات تصحيح الإبصار بالليزر، فيما تناولت الجلسة الثالثة جراحات الشبكية، وتجميل العين، وحالات الطوارئ.

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ أسيوط وقيادات وزارة الصحة بتبادل الدروع التذكارية، كما تم تكريم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة ومنحهم "دروع التميز" تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة، مع التأكيد على أهمية استمرار التدريب وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية لضمان تقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة أسيوط.

