محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان الدائرة الثالثة بجولة الإعادة (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو
أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية على عدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى بين المرشحين المتبقين بعد إعادة الإجراءات الانتخابية بالدائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتيسير مشاركة المواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت 

 

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية بمركز الفتح بمركز شباب الناصرية، حيث اطمئن على انتظام استقبال الناخبين وسير التصويت داخل اللجان، كما تابع إجراءات التنظيم والتأمين، مشيدًا بحسن إدارة العملية الانتخابية، وبالجهود المبذولة من القضاة المشرفين وأفراد التأمين والعاملين بالمقار، بما أسهم في توفير أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

 

 

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من التنفيذيين، حيث تم التأكد من توافر جميع أوجه الدعم اللوجستي داخل وحول المقار الانتخابية، وسهولة حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل وصول الناخبين إلى اللجان.

 

وأكد محافظ أسيوط أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وحرصهم على ممارسة حقهم القانوني في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة إيجابية تؤكد دعم المواطنين لمسيرة الاستقرار والتنمية.

 

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.

 

انتظام التصويت داخل 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية بالدائرة

 

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام التصويت داخل 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة، ورفع مستوى النظافة العامة بمحيط اللجان، لتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط

 

وفي ختام جولته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق أصيل كفله الدستور، وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

