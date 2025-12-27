محافظ أسيوط: لا شكاوى باليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتهاء أعمال التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والتي أُعيدت إجراءاتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا غلق جميع اللجان في المواعيد المقررة دون رصد أية معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية.

اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لغلق الصناديق

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لغلق الصناديق وتأمين المقار، في إطار من الانضباط والتنظيم.

محافظ أسيوط أنه تابع سير العملية الانتخابية على مدار اليوم

وأضاف محافظ أسيوط أنه تابع سير العملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والربط المباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب جولته الميدانية على عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام الإجراءات وتيسير مشاركة المواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بحالة الوعي والانضباط التي أظهرها المواطنون خلال اليوم الأول من جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس حرص أبناء الدائرة الثالثة على ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في استكمال هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق أصيل وواجب وطني، وأن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

