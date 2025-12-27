صحة أسيوط: افتتاح 14 عيادة جديدة للفم والأسنان خلال 2025 لخدمة 300 ألف مواطن

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن الحصاد السنوي للإنجازات التي حققتها الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية خلال عام 2025 من خلال فتح عيادات جديدة وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع قاعدة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن هذا العام شهد نقلة نوعية في مستوى التجهيزات والإنشاءات، مما ساهم في تقديم رعاية طبية متكاملة تليق بأهالي محافظة أسيوط، مشيدًا بالجهد المبذول من الكوادر الطبية والإدارية تحت إشراف الدكتورة أمل كمال، مدير عام طب الأسنان.

وكشف التقرير السنوي الذي استعرضته الدكتورة أمل كمال مدير عام طب الأسنان بصحة أسيوط بأنه تم تقديم الخدمة الطبية لنحو 296,587 مواطنا في مختلف التخصصات ولم يقتصر الدور على العلاج فقط، بل امتد ليشمل الجانب الوقائي والتثقيفي، حيث نُظمت الإدارة أكثر من 13 ألف ندوة توعوية داخل المستشفيات وخارجها، استفاد منها ما يزيد عن 82 ألف مواطن، مع التركيز بشكل خاص على رعاية السيدات الحوامل والأطفال، حيث تم فحص قرابة 200 ألف حالة ضمن هذه الفئات.

افتتاح 14 عيادة ومعمل أسنان جديد

وعلى صعيد التطوير الإنشائي، أوضحت الدكتورة أمل كمال أن عام 2025 كان عام "التوسع والانتشار"، حيث تم افتتاح 14 عيادة ومعمل أسنان جديد، شملت مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي، بالإضافة إلى عيادات متخصصة في قرى ومراكز (ساحل سليم، منفلوط، أبنوب، الفتح، ديروط، صدفا، وأبوتيج)، فضلًا عن استحداث خدمات طبية في المدن الجديدة مثل "أسيوط الجديدة" و"مدينة ناصر"، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، شهد القطاع تحديثًا شاملًا في البنية التكنولوجية والطبية، حيث تم تزويد العيادات الجديدة بأجهزة كحت جير كهربائية متطورة، وأجهزة حشو ضوئي حديثة، وكمبروسرات هواء عالية الكفاءة، اجهزه اشعه اسنان مع إبرام عقود صيانة شاملة لضمان استدامة العمل بكافة أجهزة الأشعة والأسنان بالمحافظة.

وتم عقد سلسلة من الأيام العلمية والمؤتمرات بالتعاون مع جامعات أسيوط، وسفنكس، لتدريب أطباء الأسنان ورفع كفاءتهم في مجالات زراعة الأسنان، علاج الجذور والتقويم، طب أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين.

واختتمت مديرية الصحة بيانها بالإشارة إلى الدور المجتمعي الفعال من خلال القوافل العلاجية التي جابت مراكز المحافظة، والاجتماعات الدورية المكثفة لمشرفي الأسنان لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات، وأن هذه الإنجازات تأتي انعكاسًا لاستراتيجية وزارة الصحة في تقديم خدمة طبية متميزة، معاهدة المواطنين على الاستمرار في تطوير هذا القطاع الحيوي خلال الأعوام المقبلة.

