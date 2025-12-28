الأحد 28 ديسمبر 2025
بدء أعمال الفرز في إعادة انتخابات النواب بالدائرة الثالثة بأسيوط

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، إغلاق اللجان الانتخابية وبدء أعمال فرز الأصوات في اليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، مؤكدًا غلق اللجان في مواعيدها المقررة وبدء الفرز، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات منظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وتشمل 117 مركزًا انتخابيًا و139 لجنة فرعية، أغلقت أبوابها في موعدها دون تسجيل أي معوقات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة، مع التزام كامل بالضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن أعمال فرز الأصوات بدأت فور غلق اللجان، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم رفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن.

وأضاف المحافظ أن إعادة الانتخابات جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادة الإجراءات في وقت سابق وإجراء جولة الإعادة أمس اليوم على مدار يومين، لافتًا إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة الثالثة بلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة، مؤكدًا أن المحافظة حرصت على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وسلسة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد محافظ أسيوط أن مشاركة المواطنين على مدار يومي التصويت يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة بأهمية المشاركة السياسية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يدعم استقرار مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ أسيوط يترأس غرفة الطوارئ لرصد سير انتخابات النواب بجولة الإعادة (فيديو)

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر الشكر والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، وللأجهزة الأمنية والتنفيذية وجميع العاملين بغرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز، مشيدًا بجهودهم في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري وخروجه بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

