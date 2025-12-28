محافظ أسيوط: انتظام عملية التصويت ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025 بالدائرة الثالثة (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لبدء أعمال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفق الجدول الزمني والمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون رصد أي معوقات أو تأخير.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسيوط لبدء التصويت في جولة الإعادة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن اللجان الانتخابية، البالغ عددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها أمام الناخبين في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جولة الإعادة تجرى بعد إعادة إجراءات الانتخابات بالدائرة الثالثة، التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بكافة المراكز والأحياء، والربط اللحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.

جاهزية جميع المقار الانتخابية قبل بدء التصويت

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أنه تم التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، من حيث مستوى النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر مشاركة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز حتى انتهاء التصويت وإغلاق الصناديق في الموعد المقرر، مؤكدًا التزام المحافظة التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.