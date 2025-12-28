رئيس القابضة للمياه ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مرشحة أبوتيج (فيديو)

18 حجم الخط

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة ميدانية لتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة، والتي تُنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية تمهيدًا من مرحلة التوسعات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

ورافقهما خلال الجولة الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأمل جميل مدير عام المتابعة والإعلام بالشركة وعدد من قيادات الشركة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ ورئيس الشركة القابضة إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حول مكونات المحطة وآلية عملها، حيث تعمل بنظام الترشيح السريع بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 43 ألفًا و200 متر مكعب يوميًا، من خلال عدد 2 مروق و8 مرشحات، لتغذية مركز أبوتيج والمناطق المحيطة به بمياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

توسعات محطات المياه الممولة ضمن مبادرة “حياة كريمة

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن التوسعات الجارية، والممولة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 86 ألفًا و400 متر مكعب يوميًا، عبر إضافة 2 مروق جديدين و8 مرشحات أخرى، ليصل إجمالي مكونات المحطة إلى 4 مروقات و16 مرشحًا، بما يضمن تغطية احتياجات مركز أبوتيج بالكامل، وتحسين الضغوط داخل الشبكات، ومواكبة الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن مشروعات مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وجودة حياتهم، مشيرًا إلى أن توسعات محطة مرشحة أبوتيج تمثل أحد المشروعات الحيوية التي ستُحدث تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المركز وقراه.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في قطاع مياه الشرب بمحافظة أسيوط، بما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى، موضحًا أن الانتهاء من توسعات محطة أبوتيج سيسهم في القضاء على مشكلات ضعف الضغوط ورفع كفاءة التشغيل بالشبكات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن توسعات محطة مرشحة أبوتيج تُعد من المشروعات الاستراتيجية بالمحافظة، ووجه القائمين على التنفيذ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة ودفع معدلات العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الإجمالية للمحطة، بما يعود بالنفع المباشر على أبناء مدينة وقرى مركز أبوتيج.

وفي ختام الجولة، أشاد بالدور الفعال التى تقوم الشركة القابضة بدفع وتيرة العمل واستمرار التنسيق والتواجد الميداني، والإسراع في إنهاء الأعمال وفق التوقيتات المحددة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على أرض محافظة أسيوط.

