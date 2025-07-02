توصيات المؤتمر السنوي الـ53 لقسم طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والخمسين لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، بعنوان: "من الأدلة العلمية إلى التميز".

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا صلاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق يوسف، مدير المستشفيات الجامعية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم العيون بطب عين شمس، وعدد من أطباء العيون من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

تطوير مهارات الأطباء الشباب

أوصى المؤتمر بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على مواصلة الجهود البحثية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي، وتعزيز استخدام منهجيات البحث العلمي الحديثة بما يسهم في تطوير مهارات الأطباء الشباب، والوصول إلى التميز الإكلينيكي والعلمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم تكريم اسمي الراحلين الدكتور محمد فتحي المكاوي، والدكتور عبد اللطيف صيام، رئيس قسم العيون بطب عين شمس ورئيس الجمعية الرمدية الأسبق وأحد أعلام جراحة العيون بمصر والوطن العربى؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في مجال طب وجراحة العيون، كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في إدارة النشاطين التعليمي والإكلينيكي بالقسم خلال العام الماضي.

ناقش المؤتمر أحدث التطورات في تخصصات العيون المختلفة، بما في ذلك القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، والجلوكوما، كما شهد المؤتمر عرضًا موسعًا للنشاط العلمي والبحثي للعيادات التخصصية بالقسم مثل: عيادة الحول، وعيادة القزحية، وعيادة الأمراض الوراثية، وعيادة أورام العيون.

كما تضمنت جلسات المؤتمر استعراضًا لنشاط أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء في مجالات جراحات العيون الدقيقة، مع عرض فيديوهات توثيقية لأحدث العمليات الجراحية التي أُجريت بالقسم خلال العام الماضى.

وركزت الجلسات العلمية حول أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، وناقشت القضايا البحثية من مختلف الزوايا، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات والتميز في التخصصات الدقيقة بطب وجراحة العيون.

كما تم عقد جلسة لتدريب شباب الأطباء على كيفية الوصول الى أفضل الطرق لزيادة نسب النشر الدولي للأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس.

وكذلك ركز المؤتمر على ضرورة زيادة التعاون بين الجامعات المصرية المختلفة في مجال البحث العلمى وذلك من خلال ضيوف من مختلف الجامعات المصرية والذين شاركوا في الجلسات المختلفة للمؤتمر مما زاد من التبادل المشترك للخبرات الإكلينيكية والعلمية بين جامعة عين شمس وأقسام العيون بالجامعات المختلفة.

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