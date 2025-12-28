انتخابات النواب، إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن على لجنة مركز شباب الفتح بأسيوط (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، عصر اليوم الأحد، إقبالا كثيفا في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وفي لجنة مركز شباب الفتح خاصة من السيدات وكبار السن.



في سياق متصل واصل الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولاته الميدانية على عدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام الإجراءات داخل اللجان وتيسير مشاركة المواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن.

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية بمركز الفتح، حيث تابع انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، كما اطمأن على تيسير حركة الدخول والخروج، ورفع أية معوقات بمحيط المقار الانتخابية.

ورافق المحافظ خلال الجولة أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من القيادات التنفيذية، ومسؤولي القطاعات الخدمية، للتأكد من توافر أوجه الدعم الفني واللوجستي اللازمة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

إقبالًا ملحوظًا بلجان الدائرة الثالثة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المباشرة لسير العملية الانتخابية، والوقوف على مدى الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سهولة ويسر التصويت أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد إقبالًا ملحوظًا يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع الموقف الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الربط المباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، بما يتيح سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على التزام الجهاز التنفيذي بمحافظة أسيوط بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني والتنظيمي وتأمين بيئة انتخابية مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا أصيلًا وواجبًا وطنيًا، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

