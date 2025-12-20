المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري

18 حجم الخط

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بمرور مائة عام على إنشاء المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية (١٩٢٥–٢٠٢٥)، بقاعة الاحتفالات بالمتحف المصرى الكبير، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، الدكتور هانى نصر، رئيس الهيئة الأسبق ورئيس لجنة مئوية المعهد، الدكتور محمد صلاح زعتر، رئيس الهيئة الأسبق، الدكتور حازم النشار عميد معهد الرمد التذكاري، الدكتور وائل الدرندلى، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتور أحمد فرغلى مدير المستشفيات والمعاهد التعليمية بالهيئة، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، إن الهيئة تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية، وهي البحث العلمي، التدريب والتعليم الطبي المستمر، والرعاية الصحية، ومنذ انضمام المعهد إلى الهيئة عام ١٩٧٥، أصبحت هذه الركائز الثلاث بمثابة ميثاق عمل المعهد، ودليله خلال رحلته طوال هذه الفترة، حتى أصبح المعهد نموذجًا يحتذى به فى البحث العلمي المتطور، والتدريب والتعليم الطبي لإعداد كوادر متميزة، الأمر الذى مكنه من تقديم خدمة طبية عالية المستوى، جعلته فى مصاف المراكز الطبية المتميزة فى مجال طب أمراض العيون بمختلف تخصصاته.



احتفالية معهد الرمد

وأكد أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير هذا الصرح بصورة مستمرة، من تجهيزات بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة التى تضاهى مثيلاتها فى المراكز العالمية الكبرى، وتوفير أحدث الأساليب العلمية ومحاكيات التدريب لرفع كفاءة الأطقم الطبية به، كذلك الحرص على إدخال خدمات طبية متفردة، مما أهّل المعهد للمشاركة بفاعلية فى كافة المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض العيون، مثل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لحديثي الولادة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتى يقوم فيها المعهد بدور رئيسي فى عمليات زرع القرنية على مستوى الجمهورية.

إنشاء المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية

وأكد رئيس الهيئة على أننا إذ نحتفل بمرور مائة عام على إنشاء المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، لا يسعنا الا أن نقدم تحية تقدير وإجلال لكافة المنتمين إلى هذا المعهد من أطقم طبية وفنية وإدارية، وعلى رأسهم السادة عمداء المعهد على مر التاريخ، والذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن والمواطن، ليتركوا لنا هذا الصرح الذى نفتخر بوجوده ضمن وحدات الهيئة.

وأضاف الدكتور هانى نصر، رئيس الهيئة الأسبق وعميد المعهد الأسبق ورئيس لجنة المئوية، بأن خلال مائة عام قاد المعهد مسيرة حافلة فى خدمة بصر وبصيرة المصريين، ونشر الوعي وتغيير الثقافات المتوارثة فى علاج أمراض العيون، رحلة طويلة ممتدة في إعداد أجيال متعاقبة لخدمة صحة العين لكل المصريين، منذ نشأة المعهد وحتى انضمامه إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عام ١٩٧٥، مسيرة ممتدة في إعداد أجيال متعاقبة من رموز وأساتذة أمراض العيون، ومازالت مستمرة حتى الآن.

وشدد الدكتور حازم النشار، عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، على أن شعار المئوية "من الماضي إلى المستقبل" يلخص دور المعهد خلال ١٠٠ عام من العطاء، في خدمة المريض، مسيرة حافلة ممتدة في نشر الوعي وتغيير الثقافات المتوارثة فى علاج أمراض العيون، يفتخر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بدوره التاريخي، الذي بدأ منذ تأسيسه على يد البروفيسور ماكلان، فمنذ بداياته، قاد المعهد جهود الكشف المبكر، وحملات الفحص والعلاج، وبرامج التدريب في المناطق الأكثر احتياجًا، وكان من أوائل الجهات التي ساهمت في رسم صورة واضحة لانتشار مرض "التراكوما" داخل مصر، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح مصر في القضاء عليه كمشكلة صحية عامة، منذ أيام قليلة، وعلى مدار عقود، استمر المعهد في دعم برامج وزارة الصحة وتقديم خدماته المتخصصة، حتي وصلنا لهذا الإنجاز الوطني الكبير.

كما يفتخر المعهد بدوره البحثي والتدريبي، ومسيرته العلمية والتى بدأت في مارس عام ١٩٣٠، حيث شهد المعهد لحظة تاريخية بانعقاد أول مؤتمر لطب العيون بمصر، بمشاركة نحو مائة طبيب من أطباء العيون المصريين والأجانب من مختلف المستشفيات.

كان ذلك المؤتمر بداية حقيقية لمسيرة علمية امتدت لعقود، ناقش خلالها الأطباء أهم أمراض العيون المنتشرة ووسائل العلاج الحديثة آنذاك، مؤكدين على أهمية التوعية بين المواطنين.



وعلى هامش الاحتفالية قام أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بتقديم الدروع التذكارية إلى عمداء المعهد السابقين تقديرًا لجهودهم أثناء إدارتهم لهذا الصرح الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.