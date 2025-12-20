السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري

د.محمد مصطفى عبد
د.محمد مصطفى عبد الغفار
18 حجم الخط
ads

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بمرور مائة عام على إنشاء المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية  (١٩٢٥–٢٠٢٥)، بقاعة الاحتفالات بالمتحف المصرى الكبير، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، الدكتور  هانى نصر، رئيس الهيئة الأسبق ورئيس لجنة مئوية المعهد، الدكتور محمد صلاح زعتر، رئيس الهيئة الأسبق، الدكتور  حازم النشار عميد معهد الرمد التذكاري، الدكتور وائل الدرندلى، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتور أحمد فرغلى مدير المستشفيات والمعاهد التعليمية بالهيئة، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، إن الهيئة تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية، وهي البحث العلمي، التدريب والتعليم الطبي المستمر، والرعاية الصحية، ومنذ انضمام المعهد إلى الهيئة عام ١٩٧٥، أصبحت هذه الركائز الثلاث بمثابة ميثاق عمل المعهد، ودليله خلال رحلته طوال هذه الفترة، حتى أصبح المعهد نموذجًا يحتذى به فى البحث العلمي المتطور، والتدريب والتعليم الطبي لإعداد كوادر متميزة، الأمر الذى مكنه من تقديم خدمة طبية عالية المستوى، جعلته فى مصاف المراكز الطبية المتميزة فى مجال طب أمراض العيون بمختلف تخصصاته.
 

احتفالية معهد الرمد 
احتفالية معهد الرمد 

وأكد أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير هذا الصرح بصورة مستمرة، من تجهيزات بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة التى تضاهى مثيلاتها فى المراكز العالمية الكبرى، وتوفير أحدث الأساليب العلمية ومحاكيات التدريب لرفع كفاءة الأطقم الطبية به، كذلك الحرص على إدخال خدمات طبية متفردة، مما أهّل المعهد للمشاركة بفاعلية فى كافة المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض العيون، مثل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لحديثي الولادة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتى يقوم فيها المعهد بدور رئيسي فى عمليات زرع القرنية على مستوى الجمهورية.

إنشاء المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية

 

وأكد رئيس الهيئة على أننا إذ نحتفل بمرور مائة عام على إنشاء المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، لا يسعنا الا أن نقدم تحية تقدير وإجلال لكافة المنتمين إلى هذا المعهد من أطقم طبية وفنية وإدارية، وعلى رأسهم السادة عمداء المعهد على مر التاريخ، والذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن والمواطن، ليتركوا لنا هذا الصرح الذى نفتخر بوجوده ضمن وحدات الهيئة.

وأضاف الدكتور هانى نصر، رئيس الهيئة الأسبق وعميد المعهد الأسبق ورئيس لجنة المئوية، بأن خلال مائة عام قاد المعهد مسيرة حافلة فى خدمة بصر وبصيرة المصريين، ونشر الوعي وتغيير الثقافات المتوارثة فى علاج أمراض العيون، رحلة طويلة ممتدة في إعداد أجيال متعاقبة لخدمة صحة العين لكل المصريين، منذ نشأة المعهد وحتى انضمامه إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عام ١٩٧٥، مسيرة ممتدة في إعداد أجيال متعاقبة من رموز وأساتذة أمراض العيون، ومازالت مستمرة حتى الآن.

وشدد الدكتور حازم النشار، عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، على أن شعار المئوية "من الماضي إلى المستقبل" يلخص دور المعهد خلال ١٠٠ عام من العطاء، في خدمة المريض، مسيرة حافلة ممتدة في نشر الوعي وتغيير الثقافات المتوارثة فى علاج أمراض العيون، يفتخر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية  بدوره التاريخي، الذي بدأ منذ تأسيسه على يد البروفيسور  ماكلان، فمنذ بداياته، قاد المعهد جهود الكشف المبكر، وحملات الفحص والعلاج، وبرامج التدريب في المناطق الأكثر احتياجًا، وكان من أوائل الجهات التي ساهمت في رسم صورة واضحة لانتشار مرض "التراكوما" داخل مصر، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح مصر في القضاء عليه كمشكلة صحية عامة، منذ أيام قليلة، وعلى مدار عقود، استمر المعهد في دعم برامج وزارة الصحة وتقديم خدماته المتخصصة، حتي وصلنا لهذا الإنجاز الوطني الكبير.

كما يفتخر المعهد بدوره البحثي والتدريبي، ومسيرته العلمية والتى بدأت في مارس عام ١٩٣٠، حيث شهد المعهد لحظة تاريخية بانعقاد أول مؤتمر لطب العيون بمصر، بمشاركة نحو مائة طبيب من أطباء العيون المصريين والأجانب من مختلف المستشفيات.
كان ذلك المؤتمر بداية حقيقية لمسيرة علمية امتدت لعقود، ناقش خلالها الأطباء أهم أمراض العيون المنتشرة ووسائل العلاج الحديثة آنذاك، مؤكدين على أهمية التوعية بين المواطنين.
 

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

الصحة: فحص 20 مليونًا و321 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وعلى هامش الاحتفالية قام أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار،  رئيس الهيئة، بتقديم الدروع التذكارية إلى عمداء المعهد السابقين تقديرًا لجهودهم أثناء إدارتهم لهذا الصرح الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتماد والرقابة الصحية أحمد طه التعليم الطبى المستمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة المؤسسة العلاجية المستشفيات والمعاهد التعليمية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

الصحة: فحص 20 مليونًا و321 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة ويوجه بتحويله إلى أول مدينة طبية متخصصة في الصحة النفسية

"العلاج الطبيعي" تقرر تحريك دعوى قضائية لإلزام وزارة العمل بوقف اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل

رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر

الرعاية الصحية تطلق مشروع "تقييم استهلاك الطاقة بالمنشآت الطبية" ضمن برنامج التحول الأخضر

معهد التغذية: 8 عناصر غذائية أساسية مفاتيح الصحة في الوجبات اليومية

ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)

حكم زيارة المقابر في أول رجب وآدابها

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads