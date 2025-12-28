الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظ اسيوط يترأس غرفة عمليات متابعة عملية التصويت بجولة الإعادة (فيديو)

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع عملية التصويت لحظة بلحظة، فيتو
ترأس اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية والمستمرة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق والخدمات.

117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية بالدائرة الثالثة 

وأكد محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، والتي تضم 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، فتحت أبوابها في المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعمل بانتظام في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بالدائرة الثالثة 

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن جولة الإعادة تُجرى بين المرشحين المتبقين بعد إعادة إجراءات الانتخابات بالدائرة الثالثة التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يعمل بالتكامل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، من خلال منظومة رصد واتصال حديثة تتيح المتابعة الدقيقة لسير التصويت داخل جميع اللجان، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

انتظام العمل داخل اللجان في جولة الإعادة 

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع استمرار المرور الميداني لرؤساء المراكز ونوابهم، للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وتأمين بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظ أسيوط: لا شكاوى باليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان الدائرة الثالثة بجولة الإعادة (فيديو)

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز.

