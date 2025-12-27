السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
18 حجم الخط

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مجموعة من العاملين في المنظومة الصحية من أطباء وأطقم تمريض وإداريين وخدمات معاونة، إلى جانب تكريم  صحفييي وإعلاميي ملف الشئون الصحية، تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة صحة المواطن المصري طوال عام 2025.

تخليد ذكرى الذين فقدهم القطاع خلال عام 2025

وتضمنت احتفالية التكريم، تخليد ذكرى الذين فقدهم القطاع خلال عام 2025، الذين قدموا نماذج مشرفة في الإخلاص والإنسانية، تعبيرا عن التقدير الدائم لتضحياتهم.

وفي كلمته خلال احتفالية التكريم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القطاع الصحي يضم أكثر من مليون كادر طبي وإداري وفنيk يعملون بتناغم داخل الوزارة والهيئات التابعة، مؤكدا مواصلتهم  رسالتهم الوطنية رغم التحديات الاستثنائية والتضحيات المستمرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت القطاع الصحي أولوية قصوى، حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

‎ولفت إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الصحية، والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، لضمان توافر الأدوية والمستلزمات بأعلى معايير الجودة.

العنصر البشري هو حجر الزاوية في التطوير

وشدد على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في التطوير، من خلال برامج تدريبية وبعثات خارجية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطبيق قانون المسؤولية الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لحماية حقوق الفرق الطبية.

‎وأشاد بدور الفرق الطبية في التعامل مع التحديات الإقليمية، خاصة رعاية الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، وتقديم الخدمات الطارئة والحرجة، مما يعكس كفاءة المنظومة في الاستجابة للأزمات، كما أثنى على مشاركتهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي حققت الكشف المبكر والوقاية لملايين المواطنين، مساهمة في تحسين مؤشرات الصحة العامة.

‎وأوضح أن التكريم شمل 323 نموذجًا متميزًا من القيادات والعاملين، كرسالة شكر وتحفيز لكل من ساهم في علاج ملايين المواطنين وتقديم ملايين الخدمات الصحية خلال العام.

طب القوات المسلحة تستقبل وزير الصحة للاطلاع على منظومة التطوير بالكلية

الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قوة الدولة تُقاس بقوة منظومتها الصحية، وأن الإنجازات غير المسبوقة نتجت عن عمل جماعي، متعهدًا بمواصلة التطوير وفاءً للتضحيات ودعمًا للعاملين، للارتقاء بصحة المواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الشئون الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة والسكان القوات المسلحة هيئة الشراء الموحد هيئة الدواء المصري هيئة سلامة الغذاء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص

الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف 10 إنجازات علمية مذهلة لعلاج السكر في 2025

الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية

هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك

خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، بنين يخطف فوزا هاما أمام بوتسوانا في الجولة الثانية

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

كأس مصر، مودرن سبورت والقناة يلجآن لـ شوطين إضافيين

عودة الفريق الأول، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

زغلول صيام يكتب: هي دي أخلاق الصقر أحمد حسن.. وشكرًا للجماهير المغربية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads