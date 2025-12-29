وفاة والدة الفنان هاني رمزي

18 حجم الخط

اعلن شقيق الفنان هاني رمزي عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته. وكتب قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

فيما لم تكشف أسرة الراحلة عن موعد ومكان الجنازة والعزاء حتى الآن.

هاني رمزي رفقة أشقائه ووالدته الراحلة

تكريم هاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وفي وقت سابق كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد كرم الفنان هاني رمزي، خلال دورته العاشرة، والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن هاني رمزي واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، تميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد تخرج رمزي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح، حيث كانت بدايته مع الراحل وحيد سيف في مسرحية" أناعايزة مليونير".

كما شارك الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحيتي " تخاريف" و" وجهة نظر" وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها " ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبو العربي"، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة، حتى أصبح واحد من أهم صناع الضحك في مصر.

