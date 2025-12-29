الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحاور والميادين

تشهد  محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الإثنين، زحامًا مروريًّا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

الوضع المروري في القاهرة

سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.

كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.

وشهد الطريق الدائري زحامًا واضحًا عند نفق السلام والمتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

ورصدت المتابعة الميدانية، ازدحام مناطق كورنيش النيل، صلاح سالم، و6 أكتوبر في الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال الصباحية، مع سيولة نسبية على الطرق الداخلية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر بعد التاسعة صباحًا.


في الجيزة، تم تسجيل كثافات ملحوظة بمحاور صفط اللبن، الجامعة، والهرم نتيجة التحويلات المرورية الجارية، بينما تشهد محور 26 يوليو بطئًا متقطعًا من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.
حالة المرور في الجيزة

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر وانتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

