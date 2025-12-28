الداخلية تضبط متهمين بمحاولات شراء أصوات انتخابية في عدد من المحافظات (صور)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات من ضبط عدة متهمين تورطوا في محاولات شراء الأصوات.

ففي قسم أول سوهاج: تم ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهما مبالغ مالية كانا يعتزمان توزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

وفي جرجا بسوهاج: تم ضبط شخصين آخرين، وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية، بهدف التأثير على تصويت الناخبين لصالح مرشحين محددين.

وفي إيتاى البارود بالبحيرة: تم ضبط شخص وسيدة على حدة في محيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لصالح مرشح معين.

وايضا في إبشواى بالفيوم: تم ضبط سيدة بتهمة توزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وأوضحت الوزارة أن جميع المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وفي سياق متصل، أغلقت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالمحافظات المعنية من بينها الإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساءً وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وتقوم اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدوائر بإعلان الحصر العددي للأصوات فور الانتهاء من الفرز.

