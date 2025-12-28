الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط متهمين بمحاولات شراء أصوات انتخابية في عدد من المحافظات (صور)

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات من ضبط عدة متهمين تورطوا في محاولات شراء الأصوات.

ففي قسم أول سوهاج: تم ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهما مبالغ مالية كانا يعتزمان توزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

وفي جرجا بسوهاج: تم ضبط شخصين آخرين، وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية، بهدف التأثير على تصويت الناخبين لصالح مرشحين محددين.

وفي إيتاى البارود بالبحيرة: تم ضبط شخص وسيدة على حدة في محيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لصالح مرشح معين.

وايضا في إبشواى بالفيوم: تم ضبط سيدة بتهمة توزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وأوضحت الوزارة أن جميع المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وفي سياق متصل، أغلقت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالمحافظات المعنية من بينها الإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساءً وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وتقوم اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدوائر  بإعلان الحصر العددي للأصوات فور الانتهاء من الفرز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية شراء الأصوات الانتخابات البرلمانية سوهاج الفيوم البحيرة نزاهة العملية الانتخابية ضبط المتهمين النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 6 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في سوهاج

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات،ضبط مخالفات انتخابية بالمحافظات وشراء أصوات، إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء

ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)

القبض على 5 صغار بتهمة إلقاء الحجارة على السيارات بأسيوط

ضبط 4 متهمين بوقائع توزيع أموال بجرجا و5 آخرين على خلفية مشادة بسوهاج (صور)

القبض على 9 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 4 محافظات

وصلة مزاح مع "كلب" تنتهى بالسجن فى مطروح

الأكثر قراءة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

"الوطنية للانتخابات" تنعى رئيسة لجنة اقتراع بقنا توفيت إثر حادث عقب انتهائها من الإشراف على انتخابات النواب

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads