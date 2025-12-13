الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على شخص وهدم جدار منزل بكفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدّي على شقيقهما بالضرب، ومحاولة هدم جدار إحدى الغرف داخل مسكنه، بدائرة مركز كفرالشيخ، على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

هدموا جدار المنزل عليه في كفر الشيخ

وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهما شقيقا المجني عليه، ومقيمان بذات الدائرة.

هدم جدار غرفة بسبب خلافات ميراث بكفرالشيخ

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد في مقطع الفيديو، بسبب نزاع على الميراث، فيما تبادل الأطراف الاتهامات فيما بينهم.

فيديو تعدّي شقيقين على شقيقهما

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

