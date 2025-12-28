التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، أعلن الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب الكاميرون، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار والكاميرون على ملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة الكاميرون وكوت ديفوار كالتالي:

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

تشكيل منتخب الكاميرون ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

وتقام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

