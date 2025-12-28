الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

كوت ديفوار
كوت ديفوار
18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، أعلن الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب الكاميرون، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار والكاميرون على ملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة الكاميرون وكوت ديفوار كالتالي:

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 

تشكيل منتخب الكاميرون ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 

وتقام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

  • المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر
  • المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي
  • المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا
  • المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا
  • المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان
  • المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب كوت ديفوار كاس الأمم الإفريقية كوت ديفوار منتخب الكاميرون كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

الضعف التهديفي يفجر غضب الجماهير، أرقام مهاجمي الأهلي تكشف أسباب وداع كأس مصر

كأس الأمم الإفريقية، منتخب الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو بهدف بالشوط الأول

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

الزمالك ينفي تصريح عبد الرؤوف بشأن أزمة بنتايج: ما زال لاعبًا بالفريق

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية 2025

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

هل يتعاقد الأهلي مع محمود بنتايج بعد فسخ عقده مع الزمالك؟

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

كرة السلة، الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لكأس السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads