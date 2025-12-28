الضعف التهديفي يفجر غضب الجماهير، أرقام مهاجمي الأهلي تكشف أسباب وداع كأس مصر

18 حجم الخط

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي عقب الخسارة المفاجئة أمام المصرية للاتصالات أمس، وتوديع بطولة كأس مصر من دور مبكر، في نتيجة صادمة لجماهير القلعة الحمراء التي كانت تسيطر عليها حالة من الثقة، بشأن استمرار الفريق في المنافسة على اللقب.

وطالت انتقادات جماهير الأهلي بشكل واضح الشق الهجومي للفريق، في ظل الضعف التهديفي الذي ظهر خلال المباراة، وإهدار أكثر من فرصة محققة، وهو ما أعاد فتح ملف مستوى المهاجمين وأرقامهم خلال الموسم الجاري.

جراديشار

مشاركات كثيرة وحصيلة محدودة لجراديشار

المهاجم جراديشار شارك مع الأهلي في 20 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، إلا أن أرقامه لم ترتق لتطلعات الجماهير، حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط، دون أن ينجح في صناعة أي هدف لزملائه.

وتعرض اللاعب لانتقادات حادة، خاصة في ظل اعتماده المستمر من الجهاز الفني، مقابل مردود هجومي محدود لم ينعكس على نتائج الفريق في المباريات الحاسمة.

تراجع ملحوظ لمحمد شريف

ولم يسلم محمد شريف من سهام الانتقاد، رغم تألقه خلال فترة التحضير قبل بداية الموسم إلا أنه تراجع مستواه بشكل ملحوظ، إذ خاض اللاعب 14 مباراة رسمية هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وصنع هدفا وحيدا.

محمد شريف

ورأت الجماهير أن أرقام شريف لا تتناسب مع حجم الفرص التي يحصل عليها، ولا مع طموحات الأهلي في المنافسة على البطولات، خاصة مع تراجع حسه التهديفي.

أزمة تهديفية في الأهلي

وتعكس أرقام المهاجمين وجود أزمة هجومية واضحة داخل صفوف الأهلي هذا الموسم، وهوما انعكس علي الفريق خلال مباراة المصرية للاتصالات، التي افتقد خلالها الفريق للمسة الأخيرة والفاعلية داخل منطقة الجزاء.

وطالبت جماهير الأهلي إدارة النادي والجهاز الفني بإعادة تقييم الأداء الهجومي، والبحث عن حلول فنية جديدة، في ظل ازدحام الموسم والمنافسة القوية على باقي البطولات.

