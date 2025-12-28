كأس الأمم الإفريقية، منتخب الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو بهدف بالشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم منتخب الجزائر على نظيره بوركينا فاسو بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين على طريق التأهل المبكر إلى دور الـ16.

وتقدم منتخب الجزائر عن طريق رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

تشكيل الجزائر أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمي: لوكا زيدان

خط الدفاع: سمير شرقي – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: ريان آيت نوري – هشام بوداوي – إسماعيل بن ناصر – إبراهيم مازة – جواني حجام

خط الهجوم: رياض محرز – محمد عمورة

تشكيل بوركينا فاسو أمام الجزائر

حراسة المرمي: هيرفي كوفي

خط الدفاع: ستيف ياجو – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – أرسين كواسي

خط الوسط: جوستافو سانجاري – إسماعيلا ويدراوجو – محمد زوجرانا

خط الهجوم: برتراند تراوري – بيير لاندري كابوري – دانجو واتارا

مباراة الجزائر وبوركينا فاسو



ويسعى كل من الجزائر وبوركينا فاسو لتحقيق الفوز الثاني تواليًا في دور المجموعات، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

إذ إن الفريق الفائز سيصل إلى النقطة السادسة، ويضمن العبور إلى دور الـ16 بغضّ النظر عن نتائج الجولة الثالثة، كما سيحسم صدارة المجموعة، ما يمنحه مواجهة ثاني المجموعة الرابعة في الدور التالي، والتي تضم منتخبات السنغال وبتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين، وذلك في المباراة المقررة يوم 6 يناير المقبل.

وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل، فلن يضمن أي من المنتخبين التأهل بشكل رسمي، لتبقى الصدارة مفتوحة حتى الجولة الثالثة. كما قد ينعكس ذلك على حسابات ومعنويات الفريقين قبل مواجهتيهما الأخيرتين أمام غينيا الاستوائية والسودان، في جولة قد تُلعب بطموحات مختلفة وحسابات أكثر تعقيدًا.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب الجزائر 3 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3-منتخب السودان 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.