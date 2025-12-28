الأحد 28 ديسمبر 2025
الزمالك ينفي تصريح عبد الرؤوف بشأن أزمة بنتايج: ما زال لاعبًا بالفريق

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي أن المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال مقيدًا ضمن صفوف القلعة البيضاء، نافيًا ما تردد مؤخرًا بشأن خروجه من حسابات النادي أو انتهاء علاقته التعاقدية.

وأوضح الزمالك أن موقف اللاعب قانوني وواضح وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشددًا على أن عقد محمود بنتايج ساريًا بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027-2028، ولا يوجد أي تغيير في وضعه التعاقدي مع النادي.

وأشار البيان إلى أن إدارة الزمالك خاطبت اللاعب رسميًا، للمطالبة بالانتظام في تدريبات الفريق، بعد تغيبه عن المران خلال الفترة الماضية دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإدارة.

وأكد النادي أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع تطبيق لائحة الفريق الداخلية، والالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في التعامل مع هذا الملف.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف بشأن بنتايج 

وفجّر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأةً بشأن عدم مشاركة  المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، مع الزمالك في الفترة الحالية. 

وأكد عبد الرؤوف أن محمود بنتايج  فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك أي معلومات حتى الآن حول حل الأزمة وتطوراتها القانونية. 

وقال المدير الفني في تصريحاته: «محمود بنتايج فسخ تعاقده معنا من طرف واحد، وليس لدي أي معلومة عن حل أزمته حتى الآن».

وأضاف عبد الرؤوف أن اللاعب لم يحصل على أي إذن أو إجازة من الجهاز الفني. 

