18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة قوية أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

وتقام مباراة كوت ديفوار والكاميرون غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، فوز منتخب كوت ديفوار على موزمبيق بهدف نظيف، وفاز منتخب الكاميرون على الجابون بنفس النتيجة.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- كوت ديفوار - 3 نقاط

2- الكاميرون - 3 نقاط

3- الجابون - بدون نقاط

4- موزمبيق - بدون نقاط

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي في المركز الرابع والأخير بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.