موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

يستضيف ملعب "مراكش" مباراة كوت ديفوار والكاميرون، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، لحساب المجموعة السادسة.

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

تنطلق مباراة كوت ديفوار والكاميرون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

تُذاع مباراة كوت ديفوار والكاميرون عبر قناة bein sports max 1.

ويمتلك منتخبا كوت ديفوار والكاميرون 3 نقاط، في المركزين الأول والثاني، بعدما فازا على موزمبيق والجابون، بهدف دون رد، على الترتيب في أمم أفريقيا.

وستُقام مباراة في الجولة نفسها من تلك المجموعة، بين الجابون وموزمبيق، ولكن في توقيت مبكر من يوم الأحد، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب، فوز منتخب كوت ديفوار على موزمبيق بهدف نظيف، وفاز منتخب الكاميرون على الجابون بنفس النتيجة.

 

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

