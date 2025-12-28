أول تعليق لـ الصحة على هروب المدمنين من مصحة غير مرخصة بالجيزة

18 حجم الخط

هروب المدمنين، علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على حادثة هروب عدد من المدمنين من مصحة بمنطقة المريوطية بالجيزة، مؤكدًا أن المنشأة غير مرخصة وغير مؤهلة حتى للسكن العادي، فما بالكم بتقديم خدمات علاج الإدمان دون مقومات قانونية أو فنية.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه القائمين عليها وملاكها.

الاشتراطات اللازمة لتشغيل مصحات علاج الإدمان

أوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار” أن فتح منشأة لعلاج الإدمان يحتاج إلى شروط صارمة، تشمل: التقدم بطلب إلى الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية، وجود مكان مستقل يحقق معايير السلامة المهنية والحماية من الحرائق، بالإضافة إلى توافر فريق طبي متكامل يضم أطباء نفسيين مرخصين، أطباء باطنة عامة، وهيئة تمريض مؤهلة.

وأشار إلى أن المتابعة تشمل الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومي للصحة النفسية، ووزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة المخدرات، لضمان سلامة المنشآت.

أرقام الضبط والإغلاق خلال 2025



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة أغلقت 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من عام 2025 في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم، بالإضافة إلى 25 منشأة في يوليو بمنطقتي البدرشين والشيخ زايد والشروق، و15 منشأة أخرى في أكتوبر بالجيزة، ضمن جهود ضبط سوق العلاج غير القانوني.

284 مركزًا مرخصًا ومفهوم خاطئ عن سرية البيانات



أوضح عبدالغفار أن مصر تضم 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان بين القطاع الحكومي والخاص، وأن القانون رقم 71 لسنة 2007 للصحة النفسية يشدد على سرية بيانات المتعالجين. وأضاف أن أسباب لجوء بعض المرضى إلى المصحات غير المرخصة غالبًا غير حقيقية، مثل الخوف من الوصمة الاجتماعية أو القلق من سرية البيانات، حيث تضمن المراكز المرخصة حماية كاملة لهذه الحقوق.

