الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي لـ9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزًا 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزًا في جميع المحافظات، مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة بكفاءة. 

ولفت إلى تحويل 487 ألفًا و923 طفلًا لإعادة الفحص باختبار تأكيدي في الوحدة نفسها، ثم تحويل 63 ألفًا و445 طفلًا إلى مراكز الإحالة لتقييم دقيق، وبدء العلاج أو تركيب سماعات أذن، أو إجراء زرع قوقعة حسب الحالة. 

 

وأكد أن المبادرة تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة، وضمان رعاية عالية الجودة للأطفال بأحدث أساليب العلاج، بما يحقق أهداف مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030». 

كما أشار إلى ارتفاع عدد وحدات الفحص السمعي من اليوم الأول للولادة حتى 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، بل يستدعي فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة. 

من جانبه، أكد الدكتور محي السيد، منسق المبادرة، أن الكشف المبكر يحمي الطفل من الإعاقة السمعية، ويسهل العلاج، ويجنبه مشكلات التخاطب والأزمات النفسية المرتبطة بها. 

تدريب أطقم التمريض على استخدام أجهزة الانبعاث الصوتي

وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض على استخدام أجهزة الانبعاث الصوتي، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل معلومات الأطفال إلكترونيًا، لإنشاء ملف صحي كامل، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد. 

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل استفسارات المواطنين حول المبادرة عبر الخطوط الساخنة 105 و15335 الخاصة بمبادرات «100 مليون صحة». 

