السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
18 حجم الخط

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن احتفالية “يوم الوفاء” تمثل مناسبة وطنية مهمة لتوجيه الشكر والتقدير للفرق الطبية على ما تبذله من جهود مخلصة وتضحيات مستمرة في خدمة صحة المواطن المصري.

كثيرون لا يدركون حجم المنظومة الصحية في مصر

وأوضح عبد الغفار أن كثيرين لا يدركون حجم المنظومة الصحية في مصر، التي يعمل بها أكثر من مليون إنسان يقدمون الخدمات الصحية بمختلف تخصصاتها، مؤكدًا أن العاملين في القطاع الصحي يقدمون نموذجًا حقيقيًا للإخلاص والتفاني، ليس فقط في عملهم، بل بدعم أسرهم لهم، رغم التحديات والضغوط الكبيرة.

احتفالية يوم الوفاء

وأشار في كلمته في احتفالية يوم الوفاء  إلى أن عام 2025 شهد فقدان عدد من رموز وآباء القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى تضحياتهم، وأن «يوم الوفاء» يأتي لتخليد ذكرى من قدموا أرواحهم وجهدهم من أجل صحة المصريين، ولتحفيز العاملين في المنظومة الصحية على الاستمرار في العطاء.

طب القوات المسلحة تستقبل وزير الصحة للاطلاع على منظومة التطوير بالكلية

الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

ولفت وزير الصحة إلى أن جائحة كورونا، التي استمرت نحو ثلاثة أعوام، واحدة من أصعب الفترات التي واجهها القطاع الصحي، حيث بذلت الفرق الطبية خلالها جهودًا جبارة في مواجهة الوباء وحماية المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية يوم الوفاء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء علاج فقدان السمع صحة المصريين وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف 10 إنجازات علمية مذهلة لعلاج السكر في 2025

الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية

هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك

خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

هل الشوفان أفضل من الخبز؟ معهد التغذية يجيب

90 % من الحالات مرتبطة بهما، معهد التغذية ينصح بخطوتين لاختفاء أعراض السكري من النوع الثاني

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads