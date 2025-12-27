خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص

18 حجم الخط

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن احتفالية “يوم الوفاء” تمثل مناسبة وطنية مهمة لتوجيه الشكر والتقدير للفرق الطبية على ما تبذله من جهود مخلصة وتضحيات مستمرة في خدمة صحة المواطن المصري.

كثيرون لا يدركون حجم المنظومة الصحية في مصر

وأوضح عبد الغفار أن كثيرين لا يدركون حجم المنظومة الصحية في مصر، التي يعمل بها أكثر من مليون إنسان يقدمون الخدمات الصحية بمختلف تخصصاتها، مؤكدًا أن العاملين في القطاع الصحي يقدمون نموذجًا حقيقيًا للإخلاص والتفاني، ليس فقط في عملهم، بل بدعم أسرهم لهم، رغم التحديات والضغوط الكبيرة.

احتفالية يوم الوفاء

وأشار في كلمته في احتفالية يوم الوفاء إلى أن عام 2025 شهد فقدان عدد من رموز وآباء القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى تضحياتهم، وأن «يوم الوفاء» يأتي لتخليد ذكرى من قدموا أرواحهم وجهدهم من أجل صحة المصريين، ولتحفيز العاملين في المنظومة الصحية على الاستمرار في العطاء.

ولفت وزير الصحة إلى أن جائحة كورونا، التي استمرت نحو ثلاثة أعوام، واحدة من أصعب الفترات التي واجهها القطاع الصحي، حيث بذلت الفرق الطبية خلالها جهودًا جبارة في مواجهة الوباء وحماية المواطنين.

