أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بوجود أساس للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع الأوكراني، واصفا الأمر بأولوية رئيسية، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فلوريدا.

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "أعتقد أن لدينا أساسا للاتفاق. هذا جيد لأوكرانيا، وجيد للجميع. إنه مهم جدا. لا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك." ووصف النزاع بأنه "الأكثر تعقيدا" بين الملفات التي تعامل معها.

ترامب: روسيا وأوكرانيا تريدان تسوية الأزمة

وأشار ترامب متحدثا عن دور الوساطة الأمريكية: "روسيا تقدر ذلك" وأضاف معقبا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إنه جاد للغاية (في مسألة التسوية). أعتقد أنه يمكنني قول ذلك".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الطرفين الروسي والأوكراني يرغبان في التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أعتقد أن كلا الرئيسين يريدان عقد صفقة".

وأشار ترامب إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة للتسوية لأوكرانيا، قائلًا: "هناك أيضًا فوائد اقتصادية كبيرة لأوكرانيا: هناك إعادة إعمار واسعة النطاق قادمة... لدى البلاد موارد كبيرة."

كما علق على ملف الأصول الروسية المجمدة، وهو أحد النقاط الخلافية، قائلا: "لم يتم البت في أي من ذلك بعد".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المتوترة سابقا بين ترامب وزيلينسكي. وكان أول اجتماع لهما في فبراير 2025 قد انتهى بفضيحة، كما رفض ترامب إصدار بيان مشترك بعد لقاء أكتوبر في البيت الأبيض.

وتأتي المحادثات بعد سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين الروسي والأمريكي حول خطة السلام الأمريكية.

