الأهلي يعلن إصابة نجمة فريق الكرة النسائية بقطع في الرباط الصليبي

ميرسي أوبرا لاعبة
ميرسي أوبرا لاعبة الأهلي
كشفت الدكتورة أسماء الدمرداش، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، أن الأشعة والفحوصات الطبية النهائية التي خضعت لها ميرسي أتوبرا، لاعبة الفريق، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرضت ميرسي للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام الزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

الأهلي يفوز علي وادي دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، الفوز علي مضيفه وادي دجلة، بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، ضمن منافسات بطولة الدوري بالجولة الرابعة عشرة، على ملعب الأخير.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلي 37 نقطة، بعد تحقيق 12 فوزًا، وتعادلا في مباراة واحدة، مقابل هزيمة وحيدة، حيث بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، ثم الفوز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، وعلى بيراميدز 2-0، وعلى إنبي 3-0،  وعلي وادي دجلة 2ـ0 مسجلًا 64 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

نظام دوري الكرة النسائية

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية

