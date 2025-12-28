الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل السودان لمواجهة غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

منتخب السودان
منتخب السودان
18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب السودان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

تشكيل السودان ضد غينيا الاستوائية 

حراسة المرمي: منجد 

خط الدفاع: مصطفي، محمد، شادي. 

خط الوسط: بخيت، طيفور، روفا، والي الدين 

خط الهجوم: الغربال، عمار، ميسا 

مباراة السودان وغينيا الاستوائية 

وتنطلق فى الخامسة مساء اليوم مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الخامسة، بمواجهة السودان مع غينيا الاستوائية، فى مباراة تمثل فرصة أخيرة للطرفين للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ 16. وفى السابعة والنصف مساء ستكون الجزائر في مواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو فى لقاء قد يشهد تأهل أحدهما إلى دور الـ16. 

مباراة السودان وغينيا تأتى فى وقت يواجه فيه الفريقان موقفا صعبا بعد الجولة الأولى، حيث تعرض المنتخب السودانى لهزيمة قاسية أمام الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، فى المقابل، خسر منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو 1/2، رغم تقدمه فى الشوط الأول، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه لينتهى اللقاء بخسارة درامية فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

المباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك في حصد النقاط الثلاث، وهو ما ينذر بصدام قوي وإثارة كبيرة، خاصة أن الفوز قد يغيّر شكل ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السودان السودان غينيا الاستوائية كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

كأس مصر، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام بلدية المحلة بهدف بعد مرور 75 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم: المصرية للاتصالات يُقصي الأهلي من كأس مصر.. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تمنع دخول الجماهير مجانا لملعب أغادير.. وليفربول ينتزع فوزا صعبا من وولفرهامبتون

اتحاد جدة يفوز علي الشباب بثنائية في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات، الأهلي يسجل رقما سلبيا بكأس مصر منذ 17 عاما

بعد الخسارة من المصرية للاتصالات ووداع كأس مصر، موعد مباراة الأهلي المقبلة

مفاجآة مدوية، المصرية للاتصالات يُقصي الأهلي بثنائية من كأس مصر (صور)

الأكثر قراءة

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل السودان لمواجهة غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر (صور)

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

ضبط 11 شخصا لشرائهم أصوات الناخبين في سوهاج والبحيرة وقنا (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وراحة البال

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads