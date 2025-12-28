تشكيل السودان لمواجهة غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب السودان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

تشكيل السودان ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمي: منجد

خط الدفاع: مصطفي، محمد، شادي.

خط الوسط: بخيت، طيفور، روفا، والي الدين

خط الهجوم: الغربال، عمار، ميسا

مباراة السودان وغينيا الاستوائية

وتنطلق فى الخامسة مساء اليوم مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الخامسة، بمواجهة السودان مع غينيا الاستوائية، فى مباراة تمثل فرصة أخيرة للطرفين للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ 16. وفى السابعة والنصف مساء ستكون الجزائر في مواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو فى لقاء قد يشهد تأهل أحدهما إلى دور الـ16.

مباراة السودان وغينيا تأتى فى وقت يواجه فيه الفريقان موقفا صعبا بعد الجولة الأولى، حيث تعرض المنتخب السودانى لهزيمة قاسية أمام الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، فى المقابل، خسر منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو 1/2، رغم تقدمه فى الشوط الأول، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه لينتهى اللقاء بخسارة درامية فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

المباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك في حصد النقاط الثلاث، وهو ما ينذر بصدام قوي وإثارة كبيرة، خاصة أن الفوز قد يغيّر شكل ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

