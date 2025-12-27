اتحاد جدة يفوز علي الشباب بثنائية في الدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز فريق اتحاد جدة علي نظيره الشباب، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب الإنماء، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم أحمد الغامدي لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 16، أضاف ستيفن بيرجوين الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 85.

تشكيل الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا – حسن كادش – مهند الشنقيطي – ماريو ميتاي.

خط الوسط: فابينيو تفاريس – نجولو كانتي – أحمد الغامدي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – روجر فيرنانديز – كريم بنزيما.

تشكيل الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: نواف الغليميش – محمد الشويرخ – ويسلي هوت – سعد بالعبيد.

خط الوسط: علي مكي – فيصل الصبياني – أوناي هيرنانديز.

خط الهجوم: جوش براونهيل – ياسين عدلي – عبدالله معتوق.

ترتيب الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

