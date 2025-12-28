الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر (صور)

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

 كأس مصر، في الوقت الذي ودع فيه النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر علي يد المصرية للاتصالات، نجح نادي الزمالك في أن ينجو من فخ بلدية المحلة بعد التغلب على الفريق المحلاوي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

 

وأحرز هدف الفوز للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول. 

 

وبتلك النتيجة يتأهل نادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك وبلدية المحلة

 

وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال ال40 دقيقة من الشوط الأول من المباراة دون فاعلية على مرمى أي منهما مع استحواذ من لاعبي الزمالك.

 

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لـ محمود علاء لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 4.

وجاءت ركلة حرة لصالح بلدية المحلة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى ركنية نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية قابلها الشامي بتسديدة ارتطمت بالدفاع وذهبت خارج منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذي سددها انتهت بين أحضان حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

 

وحاول لاعبو الزمالك السيطرة على مجريات المباراة لإحراز هدف التقدم وجاءت ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة أحمد عبدالرحيم.

ثم حصل مؤمن ابراهيم لاعب البلدية على البطاقة الصفراء.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 40 لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب لعدم وجود تقنية الفار بدور لـ32 في كأس مصر.

وجاء الهدف الاول لفريق الزمالك من تمريرة خلف المدافعين من أحمد شريف انفرد بها ناصر منسي ومن ثم راوغ حارس المرمى وسددها سكنت المرمى.

وأضاع بلدية المحلة هدفا مؤكدا في الدقيقة 56 أهدرها لاعبه صديق محمد بعد عرضية رائعة من زياد طارق من الجهة اليسرى ذهبت إلى الأول كان مقابل للمرمي الفارغ وسددها مرت بجانب القائم الأيسر.

وتألق عواد في إنقاذ هدف التعادل للبلدية في الدقيقة 59.

وأهدر أنس وائل هدف مؤكد لنادي الزمالك في الدقيقة 80، لكن أنقذها حارس مرمى البلدية ببراعة. 

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

تشكيل بلدية المحلة امام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد شوقي. 

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه. 

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم. 

خط الهجوم: محمد خالد "فليكس" – صديق محمد.

الزمالك بلدية المحلة كأس مصر ناصر منسي الزمالك وبلدية المحلة مباراة الزمالك وبلدية المحلة

