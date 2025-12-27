بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات، الأهلي يسجل رقما سلبيا بكأس مصر منذ 17 عاما

18 حجم الخط

سطر خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر أمام فريق المصرية للاتصالات رقما سلبيا في تاريخ مشاركات القلعة الحمراء بالمسابقة، بعدما ودع البطولة من دور الـ32 عقب الخسارة بنتيجة 2-1، في مباراة أعادت إلى الأذهان سيناريو لم يحدث مع الأحمر منذ 17 عاما.

وخسر الأهلي أمام المصرية للاتصالات، ليغادر منافسات كأس مصر من دور الـ32، وهو سيناريو لم يعتد عليه الأحمر، إذ تعد هذه الهزيمة هي الثانية فقط في تاريخ مشاركات الأهلي التي يودع فيها البطولة من دور الـ32، بعد الخسارة أمام بترول أسيوط عام 2008.

مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

بدأ اللقاء حماسيا من الفريقين وفي الدقيقة الثالثة سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة مرت بجوار قائم الأهلي.

وأضاع جراديشار فرصة هدف مؤكد للنادي الأهلي بعدما أهدر انفرادا تاما بالمرمي في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 19 أرسل محمد شكري لاعب الأهلي كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصرية للاتصالات لكنها مرت دون تشكيل خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 29 سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة خطيرة لكن تصدي لها محمد سيحا حارس الأهلي ببراعة.

وسجل عمر كمال هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره فريق المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر.

وكاد أن يتعادل المصرية للاتصالات في الدقيقة 47، بعد مرة خطيرة أنقذها أشرف داري مدافع الأهلي ليخرجها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 68، أرسل محمد شكري كرة عرضية، قابلها حمزة عبد الكريم براسية مرت دون خطورة حقيقية علي مرمي المصرية للاتصالات.

وسجل مصطفي فوزي هدف التعادل لصالح فريق المصرية للاتصالات في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 81.

وأهدر حمزة عبد الكريم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 88 بعد كرة علت مرمي المصرية للاتصالات.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، ليتجه الفريقين إلي الوقت الأضافي.

وتلقي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بعد تلاقية البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل مصطفي فوزي الهدف الثاني لفريق المصرية للاتصالات في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 110.

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلي دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.