السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات، الأهلي يسجل رقما سلبيا بكأس مصر منذ 17 عاما

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

سطر خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر أمام فريق المصرية للاتصالات رقما سلبيا في تاريخ مشاركات القلعة الحمراء بالمسابقة، بعدما ودع البطولة من دور الـ32 عقب الخسارة بنتيجة 2-1، في مباراة أعادت إلى الأذهان سيناريو لم يحدث مع الأحمر منذ 17 عاما.

وخسر الأهلي أمام المصرية للاتصالات، ليغادر منافسات كأس مصر من دور الـ32، وهو سيناريو لم يعتد عليه الأحمر، إذ تعد هذه الهزيمة هي الثانية فقط في تاريخ مشاركات الأهلي التي يودع فيها البطولة من دور الـ32، بعد الخسارة أمام بترول أسيوط عام 2008.

مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

بدأ اللقاء حماسيا من الفريقين وفي الدقيقة الثالثة سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة مرت بجوار قائم الأهلي

وأضاع جراديشار فرصة هدف مؤكد للنادي الأهلي بعدما أهدر انفرادا تاما بالمرمي في الدقيقة السادسة. 

وفي الدقيقة 19 أرسل محمد شكري لاعب الأهلي كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصرية للاتصالات لكنها مرت دون تشكيل خطورة حقيقية. 

وفي الدقيقة 29 سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة خطيرة لكن تصدي لها محمد سيحا حارس الأهلي ببراعة. 

وسجل عمر كمال هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره فريق المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر. 

وكاد أن يتعادل المصرية للاتصالات في الدقيقة 47، بعد مرة خطيرة أنقذها أشرف داري مدافع الأهلي ليخرجها لركلة ركنية. 

وفي الدقيقة 68، أرسل محمد شكري كرة عرضية، قابلها حمزة عبد الكريم براسية مرت دون خطورة حقيقية علي مرمي المصرية للاتصالات. 

وسجل مصطفي فوزي هدف التعادل لصالح فريق المصرية للاتصالات في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 81. 

وأهدر حمزة عبد الكريم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 88 بعد كرة علت مرمي المصرية للاتصالات. 

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، ليتجه الفريقين إلي الوقت الأضافي. 

وتلقي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بعد تلاقية البطاقة الصفراء الثانية. 

وسجل مصطفي فوزي الهدف الثاني لفريق المصرية للاتصالات في شباك  النادي الأهلي في الدقيقة 110. 

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلي دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي المصرية للاتصالات النادي الأهلي كأس مصر مصطفي فوزي

مواد متعلقة

مفاجآة مدوية، المصرية للاتصالات يُقصي الأهلي بثنائية من كأس مصر (صور)

كأس مصر، مصطفي فوزي يسجل هدف المصرية للاتصالات الثاني في شباك الأهلي

الأهلي والمصرية للاتصالات يتعادلان 1-1 ويتجهان للأشواط الإضافية في كأس مصر

مصطفي فوزي يسجل هدف التعادل لصالح المصرية للاتصالات في شباك الأهلي

الأهلي يحافظ علي تقدمه أمام المصرية للاتصالات بهدف بعد مرور 75 دقيقة

وديا، غزل المحلة يفوز على سمنود برباعية استعدادا لمباراة طلائع الجيش

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

كأس مصر، الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف نظيف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads