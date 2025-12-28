الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان: ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب إلى 99% في 2025

شريف الشربيني
شريف الشربيني
18 حجم الخط

استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة العمل والإنجازات المحققة بقطاع المرافق حيث أوضح أن المشروعات التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، بجانب تحسين كفاءة الخدمة والإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، كما ارتفعت طاقة المياه المنتجة من ٢٤ مليون م3/ يوم (التصميمية)، و24.7 مليون م3 / يوم (الفعلية) في 2014 إلى ٤٤ مليون م3 / يوم (التصميمية)، و30.7 مليون م3 / يوم (الفعلية)، وتراجعت نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%.


كما أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50% في عام 2014 إلى 70% في عام 2025، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون طاقة تصميمية و10.5 مليون طاقة فعلية في عام 2014 إلى ۱۸.۹ مليون م3 يوم (تصميمي)، ١٥,۲ مليون م3 يوم (فعلي) في 2025، حيث إن المبادرة الرئاسية  حياة كريمة "المرحلة الثانية" ستزيد نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى ٨٢%، ومتوقع الوصول بعد نهاية المرحلة الثالثة إلى نسبة ١٠٠٪ من تغطية خدمات الصرف الصحي.


وفي إطار إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عام 2021، قال الوزير إنه تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( ٢٥ مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه - صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ إجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية )، وقد بلغت المشروعات التي تم الانتهاء منها ٨٤٧١، حيث إنه منذ يوليو ٢٠٢٤ شهدت معدلات الإنجاز قفزة واضحة، حيث ارتفعت نسبة المشروعات المنتهية من نحو ٥٠% إلى ما يقرب من ٨٢% حاليا، نتيجة تعزيز آليات المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسية حياة كريمة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق المبادرة الرئاسية حياة كريمة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads