وزير الإسكان: ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب إلى 99% في 2025

استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة العمل والإنجازات المحققة بقطاع المرافق حيث أوضح أن المشروعات التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، بجانب تحسين كفاءة الخدمة والإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، كما ارتفعت طاقة المياه المنتجة من ٢٤ مليون م3/ يوم (التصميمية)، و24.7 مليون م3 / يوم (الفعلية) في 2014 إلى ٤٤ مليون م3 / يوم (التصميمية)، و30.7 مليون م3 / يوم (الفعلية)، وتراجعت نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%.



كما أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50% في عام 2014 إلى 70% في عام 2025، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون طاقة تصميمية و10.5 مليون طاقة فعلية في عام 2014 إلى ۱۸.۹ مليون م3 يوم (تصميمي)، ١٥,۲ مليون م3 يوم (فعلي) في 2025، حيث إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الثانية" ستزيد نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى ٨٢%، ومتوقع الوصول بعد نهاية المرحلة الثالثة إلى نسبة ١٠٠٪ من تغطية خدمات الصرف الصحي.



وفي إطار إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عام 2021، قال الوزير إنه تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( ٢٥ مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه - صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ إجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية )، وقد بلغت المشروعات التي تم الانتهاء منها ٨٤٧١، حيث إنه منذ يوليو ٢٠٢٤ شهدت معدلات الإنجاز قفزة واضحة، حيث ارتفعت نسبة المشروعات المنتهية من نحو ٥٠% إلى ما يقرب من ٨٢% حاليا، نتيجة تعزيز آليات المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

