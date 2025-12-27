أخبار الرياضة اليوم: المصرية للاتصالات يُقصي الأهلي من كأس مصر.. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تمنع دخول الجماهير مجانا لملعب أغادير.. وليفربول ينتزع فوزا صعبا من وولفرهامبتون

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

رفع الأثقال، حققت البعثة المصرية لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما حصدت 102 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، لتؤكد مجددًا ريادة مصر العربية وتفوقها القاري في واحدة من أهم الألعاب الأولمبية.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

كأس الأمم الأفريقية، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا حظر دخول مدرجات استاد أغادير الذي يخوض عليه منتخب مصر مبارياته في البطولة، بدون تذكرة وتمنع الحضور المجاني لمباريات المنتخب المصري بالمدينة.



انتهت مباراة فريق ليفربول ضد وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 للريدز، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سطر خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر أمام فريق المصرية للاتصالات رقما سلبيا في تاريخ مشاركات القلعة الحمراء بالمسابقة، بعدما ودع البطولة من دور الـ32 عقب الخسارة بنتيجة 2-1، في مباراة أعادت إلى الأذهان سيناريو لم يحدث مع الأحمر منذ 17 عاما.

أمم إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ضمن حكام الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، حيث يعد ذلك الظهور الثالث لهما ضمن منافسات البطولة.

كأس مصر، صعد فريق طلائع الجيش إلى دور الـ 8 بـ بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما في أولى مباريات دور الستة عشر.

الكرة الطائرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، صباح اليوم السبت، الاجتماع الخاص بتوفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.



أمم إفريقيا 2025، انتهت مباراة أوغندا ضد تنزانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

