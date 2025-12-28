ضبط شخصين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة بعد تداول فيديو

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان أثناء تعاطيهما مواد مخدرة داخل إحدى المناطق السكنية.

وعقب الفحص والتحريات المكثفة، تمكنت قوات قسم شرطة ثالث مدينة نصر من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عامل وشقيقه، لأحدهما معلومات جنائية سابقة، حيث تم العثور بحوزتهما على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط كافة الممارسات غير القانونية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.