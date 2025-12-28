ضبط شخصين بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة بعد تداول فيديو

الأحد 28 ديسمبر 2025
تمكنت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان أثناء تعاطيهما مواد مخدرة داخل إحدى المناطق السكنية.

وعقب الفحص والتحريات المكثفة، تمكنت قوات قسم شرطة ثالث مدينة نصر من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عامل وشقيقه، لأحدهما معلومات جنائية سابقة، حيث تم العثور بحوزتهما على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد التعاطي.

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط كافة الممارسات غير القانونية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

