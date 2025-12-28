انتخابات النواب، ضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموالا وكروت دعائية في قوص وجرجا ودمنهور

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية للتحريض على التصويت بقوص

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، تمهيدًا لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عامل لتوزيعه أموالا وبطاقات دعائية انتخابية بجرجا

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقوم بتوزيع أموال على المواطنين بمحافظة سوهاج.

رصدت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبعد الفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبحوزته مبالغ مالية وبطاقات رقم قومى وكروت دعائية انتخابية، وأقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة، حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.