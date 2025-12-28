مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 54 مليون جنيه بالمنوفية

18 حجم الخط

لقيت 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعها في محافظة المنوفية ، فيما تم ضبط آخرين خلال مواجهات بين تجار المخدرات وقوات الشرطة بقيمة مضبوطات بلغت 54 مليون جنيه.

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لترويجها، بالإضافة لحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة المنوفية، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية، وشروع في قتل.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم: 375 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، كوكايين)، 1360 قرص مخدر، و21 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 54 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية لجلب وتجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.