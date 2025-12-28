وزير الداخلية للرئيس السيسي: رجال الشرطة في مقدمة صفوف البذل والعطاء لحماية أمن الوطن

18 حجم الخط

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقيات تهنئة لكل من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، تعبيرًا عن أمنياته بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لمصر بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب فيها عن أسمى التهاني وأطيب الأمنيات له بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون في مقدمة صفوف البذل والعطاء لحماية أمن الوطن وصون استقراره ومقدراته، داعيًا المولى أن يجعل العام الجديد عام خير وأمن على مصر الغالية.

كما بعث برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب تمنى فها دوام التوفيق للمجلس في دعم ركائز دولة القانون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويؤيدها بنصره.

وبعث برقية تهنئة للمستشار عصام الدين فريد – رئيس مجلس الشيوخ راجيًا فيها التوفيق والسداد لمواصلة تدعيم ركائز الدولة، معبّرًا عن الأمل في غدٍ مشرق مليء بالطموحات والاستقرار.

كما بعث برقية للدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها وزير الداخلية أن رجال الشرطة يستقبلون العام الجديد بكل يقين وأمل، معربين عن تطلعهم لمواصلة العمل الوطني للتقدم نحو مستقبل مشرق وتحقيق طموحات الشعب المصري في الرقي والرفعة والاستقرار.

وبعث برقية للفريق أول عبد المجيد صقر – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعرب فيها عن أطيب التهاني لقواتنا المسلحة الباسلة، داعيًا الله أن يكون العام الجديد مليئًا بالنجاح وأن يعيده عليهم بموفور الصحة ودوام العطاء في خدمة الوطن، مع تعزيز وحدة وتكامل مؤسسات الدولة.

كما بعث تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

و بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام

