انتخابات النواب 2025، ضبط 16 شخصا لإحداث تجمع انتخابي غير قانوني بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تجمع أنصار أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بالفيوم.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام عدد من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالتوجه إلى محيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة الفيوم عقب غلق المقر بتاريخ 27 الجاري، مرددين هتافات انتخابية لصالح المرشح المذكور.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط 16 شخصًا من الظاهرين بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لدعم مرشحهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

- محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

- محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

