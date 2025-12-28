أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية في المركز المصري لحفظ السلام

18 حجم الخط

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام دورتين تدريبيتين متخصصتين: دورة تأهيلية للمراقبين ما قبل النشر ودورة الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني الخطرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة 27 متدربًا ومتدربة من 17 دولة أفريقية؛انطلاقًا من الدور المحوري لمصر كإحدى الدول الفاعلة في منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.

هدفت الدورتان إلى رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة في بيئات العمل الميداني عالية المخاطر، عبر تزويدهم بالخبرات والمهارات الأساسية والمتقدمة وفق معايير الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلام.

وتضمنت البرامج التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف نخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، شملت دور المراقبين الشرطيين وآليات العمل ضمن بعثات حفظ السلام، مفاهيم الأمن والسلامة، إدارة المخاطر، والتعامل مع التهديدات في البيئات الميدانية الخطرة، بما يعزز من جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية.

واختتمت فعاليات الدورتين بتكريم المتدربين وتسليم الشهادات، بحضور السيد السفير نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير منظومة التدريب الشرطي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإعداد كوادر أمنية مؤهلة للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة ودعم جهود حفظ السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.

