تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة لأبحاث الدكتوراه

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن عدد (20 منحة) بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لـأبحاث الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقًا لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الإشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقًا لاحتياجات البحث)

وفي سياق آخر، وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، على استضافة جامعة المنيا لفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، إلى جانب تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور خمسين عامًا على إنشائها اليوبيل الذهبي.

وأكد الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على استضافة هذين الحدثين تعكس ثقة الدولة في جامعة المنيا ودورها الريادي، وقدرتها التنظيمية والأكاديمية على استضافة كبرى الفعاليات الجامعية القومية والدولية، مشيرًا إلى أن الحدثين يُعدان من أكبر الفعاليات الجامعية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا ستستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، كما تنظم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، بعنوان «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات عروس الصعيد».

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن استضافة أسبوع شباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف وصقل المواهب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادر على الإبداع والمنافسة، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين يعكس الدور الثقافي والحضاري لجامعة المنيا في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز ما تتمتع به محافظة المنيا من تنوع حضاري وأثري يمثل مختلف العصور التاريخية، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة للعلم والثقافة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدثين، بما يليق بتاريخ الجامعة ومكانتها، وبما يعكس الصورة المشرفة للجامعات المصرية، مشددًا على أن الفعاليات ستشهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وبرامج متنوعة تعزز روح الإبداع والانتماء الوطني.

