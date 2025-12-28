الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة لأبحاث الدكتوراه

تفاصيل المنح المصرية
تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن عدد (20 منحة) بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لـأبحاث الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقًا لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الإشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقًا لاحتياجات البحث)

وفي سياق آخر، وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، على استضافة جامعة المنيا لفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، إلى جانب تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور خمسين عامًا على إنشائها اليوبيل الذهبي.

وأكد الدكتور عصام الدين  فرحات رئيس جامعة المنيا، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على استضافة هذين الحدثين تعكس ثقة الدولة في جامعة المنيا ودورها الريادي، وقدرتها التنظيمية والأكاديمية على استضافة كبرى الفعاليات الجامعية القومية والدولية، مشيرًا إلى أن الحدثين يُعدان من أكبر الفعاليات الجامعية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا ستستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، كما تنظم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، بعنوان «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات عروس الصعيد».

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن استضافة أسبوع شباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف وصقل المواهب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادر على الإبداع والمنافسة، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين يعكس الدور الثقافي والحضاري لجامعة المنيا في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز ما تتمتع به محافظة المنيا من تنوع حضاري وأثري يمثل مختلف العصور التاريخية، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة للعلم والثقافة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدثين، بما يليق بتاريخ الجامعة ومكانتها، وبما يعكس الصورة المشرفة للجامعات المصرية، مشددًا على أن الفعاليات ستشهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وبرامج متنوعة تعزز روح الإبداع والانتماء الوطني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الشئون الثقافية والبعثات أبحاث الدكتوراه رئيس جامعة المنيا شباب الجامعات المصرية طلاب الجامعات وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات

وزير التعليم العالي يكلف الجامعات بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"عين شمس" ضمن أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف 2025

وزير التعليم العالي يكرم أسرة السباح الشهيد البطل يوسف محمد

الأعلى للمستشفيات الجامعية: قدمنا خدمات طبية لـ 32 مليون مواطن

وزير التعليم العالي يشهد تدشين شركة "إنجاز جامعة بورسعيد"

ضبط 35 سيجارة ماريجوانا بحوزة أجنبي بمطار الغردقة

وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ما بعد الإخوان، كيف يخطط الإسلاميون للوصول إلى السلطة؟

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة لأبحاث الدكتوراه

اليوم، السودان يواجه غينيا الاستوائية للإبقاء على فرص التأهل بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع كبير في الضاني وانخفاض البتلو 30 جنيها، أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

4 اختصاصات للمحكمة العمالية وفقا لقانون العمل الجديد

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads