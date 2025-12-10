الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه في ضوء تصاعد دخان من مطبخ خاص بإحدى الاستراحات بـمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة أثناء تجهيز بعض الأطعمة، فقد تمت السيطرة على الموقف في الحال دون حدوث أي تلفيات أو أضرار نتجت سوى انبعاث بعض الأدخنة.

تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي 

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان لها، أن الحركة التشغيلية في مبنى الركاب رقم (2) وجميع صالات السفر والوصول بـمطار القاهرة تسير بشكل طبيعي ودون أي تأثر، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت، واستخدام أحدث أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة.

 

