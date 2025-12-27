السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
18 حجم الخط
ads

وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، على استضافة جامعة المنيا لفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، إلى جانب تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور خمسين عامًا على إنشائها اليوبيل الذهبي.

وأكد الدكتور عصام الدين  فرحات رئيس جامعة المنيا، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على استضافة هذين الحدثين تعكس ثقة الدولة في جامعة المنيا ودورها الريادي، وقدرتها التنظيمية والأكاديمية على استضافة كبرى الفعاليات الجامعية القومية والدولية، مشيرًا إلى أن الحدثين يُعدان من أكبر الفعاليات الجامعية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا ستستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، كما تنظم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، بعنوان «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات عروس الصعيد».

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن استضافة أسبوع شباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف وصقل المواهب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادر على الإبداع والمنافسة، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين يعكس الدور الثقافي والحضاري لجامعة المنيا في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز ما تتمتع به محافظة المنيا من تنوع حضاري وأثري يمثل مختلف العصور التاريخية، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة للعلم والثقافة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدثين، بما يليق بتاريخ الجامعة ومكانتها، وبما يعكس الصورة المشرفة للجامعات المصرية، مشددًا على أن الفعاليات ستشهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وبرامج متنوعة تعزز روح الإبداع والانتماء الوطني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنيا الجامعات المصرية الأنشطة الطلابية أسبوع شباب الجامعات الاعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الطلاب الوافد

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يكلف الجامعات بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"عين شمس" ضمن أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف 2025

وزير التعليم العالي يكرم أسرة السباح الشهيد البطل يوسف محمد

الأعلى للمستشفيات الجامعية: قدمنا خدمات طبية لـ 32 مليون مواطن

وزير التعليم العالي يشهد تدشين شركة "إنجاز جامعة بورسعيد"

ضبط 35 سيجارة ماريجوانا بحوزة أجنبي بمطار الغردقة

وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه

2025 عام البحث العلمي.. 835 باحثًا لكل مليون مواطن.. مصر الأولى إقليميًّا في عدد المراكز.. وبنك المعرفة المصري يخدم ملايين الطلاب والباحثين

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads