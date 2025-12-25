تنفيذ تجربة طوارئ بمنطقة مناولة أمتعة في مطار القاهرة

18 حجم الخط

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة الشركة، تجربة طوارئ بمنطقة مناولة الأمتعة (BHS) بمبنى الركاب (3) بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على الاستعداد الكامل لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة بالمطارات، وقياس سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف الحوادث.

وتضمن سيناريو التجربة ورود بلاغ إلى مركز عمليات مبنى الركاب (3) من مندوب أمن منطقة السيور، يفيد بتصاعد دخان كثيف بمنطقة مناولة الأمتعة (BHS)، ناتج عن جرار امتعة، مما أدى إلى نشوب حريق بالجرار أثناء تحميل الحقائب على السير رقم (14).

وعلى إثر ذلك، تم إخطار كل من مركز العمليات الرئيسي والدفاع المدني بالمبنى، حيث جرى تفعيل خطة طوارئ مطار القاهرة وإبلاغ جميع الجهات المختصة والبدء في إخلاء المعدات من منطقة السيور ومنع دخول المركبات إلى موقع الحادث.

كما وصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث فورًا، وبدأت كل جهة في تنفيذ مهامها وفقًا لاختصاصها.

ومن خلال التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، تمت السيطرة على الحريق بنجاح، كما وصل فريق البيئة والسلامة والصحة المهنية للإشراف على عملية الإخلاء. وقام أفراد من محطة مصر للطيران والخدمات الأرضية وأمن مصر للطيران بتأمين الحقائب بالمنطقة، وتحويلها إلى الموزع الرئيسي بواسطة عمليات مناولة الحقائب، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة وشفط الدخان من موقع الحادث، لتعود الحركة إلى طبيعتها.

وقد تم تنفيذ التجربة من خلال الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، والقطاع الهندسي، وقطاع السلامة والجودة، وقطاع العلاقات العامة والمراسم، وذلك تحت إشراف مساعد رئيس مجلس الإدارة لمباني الركاب والجودة، وبمشاركة شرطة ميناء القاهرة الجوي، والحماية المدنية، والجمارك، والحجر الصحي، والإسعاف، وكافة الجهات العاملة بالمطار.

وتأتي هذه التجربة في إطار الالتزام بتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بهدف رفع المستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، وتعزيز القدرة على التعامل معها بكفاءة، ودعم التكامل والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

وفي هذا السياق، صرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن تنفيذ مثل هذه التجارب يأتي تأكيدًا لحرص الشركة الدائم على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي حدث طارئ، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات في حال وقوع حوادث فعلية مماثلة، ولتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الجهات المختلفة والوصول إلى أقل زمن استجابة ممكن على جميع المستويات.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب العملي ورفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدًا التزام مطار القاهرة الدولي بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

