أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشهد تدشين شركة "إنجاز جامعة بورسعيد"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي خلال تدشين شركة إنجاز جامعة بورسعيد
 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين شركة إنجاز جامعة بورسعيد، بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمحافظة والجامعة وأولياء الأمور والطلاب.

 

وشاهد الحضور فيديو حول شركة إنجاز التي تعد حلقة الوصل بين الدراسة والتطبيق العملي، لتأهيل الطلاب لـ سوق العمل، وتنفيذ مشروعات الجامعة في مختلف القطاعات، ورؤية الجامعة في أن تكون نموذجًا رائدًا للجامعة المنتجة، فضلًا عن دورها في تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وذلك تحت شعار "نستثمر في العقول.. لنبني الأصول".

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم برامج دراسية متميزة

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد، بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة لتطوير منشآتها التعليمية والصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم برامج دراسية متميزة تتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم أسس المنظومة التعليمية، والتي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية واستغلال طاقات الشباب وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنّاءة ليكونوا قادة المستقبل، وذلك في ظل "الجمهورية الجديدة".

ومن جانبه، رحب اللواء محب حبشي بجميع الحضور الذين تواجدوا في فعاليات تدشين شركة إنجاز التابعة لجامعة بورسعيد، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي، مثمنًا الدور الهام الذي تؤديه جامعة بورسعيد في توفير الاحتياجات الفنية الحديثة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تأسيس شركة إنجاز التابعة لجامعة بورسعيد، بهدف دعم تنفيذ مشروعات الجامعة المختلفة في العديد من المجالات، مقدمًا الشكر لجميع منتسبي الجامعة الذي بذلوا جهودًا كبيرة لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والصحية بالجامعة، مثمنًا التعاون الوثيق والمستمر بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد في مختلف مجالات التعاون.

وعلى هامش الفعاليات، شاهد الحضور فقرات فنية متميزة قدمها كورال الجامعة، كما قدم الطلاب فقرات لإلقاء الشعر، وقدموا ابتهالات وترانيم ومسرحية، فضلًا عن تخصيص فقرات للطلاب ذوي الهمم، الذين ألقوا شعرًا متميزًا.

وشاهد الحضور عرضًا قدمه الطلاب الوافدون الدارسون في جامعة بورسعيد، فضلًا عن تحدثهم حول تجربتهم الدراسية في الجامعة، والخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم في الجامعة.

وأبدى الحضور إعجابهم بالعروض الفنية والفقرات المتميزة التي قدمها الطلاب.

وقام الوزير بتكريم والد ووالدة الشهيد عمرو السقا، نظير بطولاته الكبيرة لخدمة هذا الوطن، حيث أهداها "درع الفدائيين".

كما قام الوزير بتكريم الطلاب الأوائل بالكليات، وتمنى سيادته لهم التوفيق والنجاح.

