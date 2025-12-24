العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

18 حجم الخط

الأردن، أفادت مصادر لقناة العربية بأن الطيران الحربي الأردني نفذ غارات جوية استهدفت مواقع لمهربي سلاح ومخدرات بقرية الشعاب بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة شبكات التهريب عبر الحدود.

ضربات أردنية ضد مهربي المخدرات والسلاح في السويداء

وبحسب المصادر، جاءت الضربات بعد معلومات استخباراتية عن نشاط مكثف لعمليات تهريب السلاح والمخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مواقع محددة يُشتبه باستخدامها كمراكز تخزين وتحرك للمهربين.

تصعيد أردني ضد شبكات التهريب في الجنوب السوري

وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد أردني ضد شبكات التهريب التي تنشط في الجنوب السوري، وسط تأكيدات رسمية سابقة على أن عمّان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ومنع تسلل المخدرات والأسلحة عبر حدودها الشمالية.

الأردن يشارك في قصف أهداف لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا

في وقت سابق، ذكر التلفزيون الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني شارك في الضربات الأمريكية على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا الليلة الماضية.

وقال التلفزيون الأردني: إن "المشاركة الأردنية تأتي في إطار الحرب على الإرهاب، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم الدولة إنتاج نفسه وبناء قدراته في سوريا".

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إطلاق عملية عسكرية باسم "عين الصقر" ضد تنظيم داعش في سوريا، ردا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة 3 أميركيين.

