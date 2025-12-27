السبت 27 ديسمبر 2025
أخبار مصر

"عين شمس" ضمن أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف 2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
 أعلن تصنيف الجامعات العربية في نسخته لعام 2025 إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل عشر جامعات عربية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.


وجاء هذا التقدم اللافت من بين 285 جامعة مشاركة تمثل 20 دولة عربية، من بينها 54 جامعة مصرية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة عين شمس في منظومة التعليم العالي العربي.

 

 ويُعد مجلس التصنيف العربي للجامعات—الذي أُنشئ بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)—أحد أبرز الأطر التقييمية العربية، حيث تم إطلاق نسخته الأولى في ديسمبر 2023.
ويعتمد التصنيف على أربعة محاور رئيسية هي: التعليم والتعلُّم، البحث العلمي، الإبداع والقيادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.
ويتم تقييم كل محور من خلال تسعة مؤشرات دقيقة ذات أوزان محددة، بما يضمن الموضوعية والشفافية، ويعكس الأداء الحقيقي للمؤسسات الأكاديمية. كما يهدف التصنيف إلى دعم التحول نحو جامعات الجيلين الثالث والرابع، من خلال إدراج مؤشرات خاصة بـ العلوم المفتوحة، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتحويلها إلى ابتكارات ذات أثر ملموس.

وفي هذا السياق، صرّح  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قائلًا:
«إن إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل عشر جامعات عربية في تصنيف الجامعات العربية 2025 يُعد تتويجًا لجهود مؤسسية متكاملة، ورؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار وخدمة المجتمع، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق المعايير الدولية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي عربيًا ودوليًا، ودعم التحول نحو جامعات الجيلين الثالث والرابع، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة كمحرك للتنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.

جامعة عين شمس العلوم المفتوحة اتحاد الجامعات العربية إتحاد مجالس البحث العلمى العربية الامانة العامة لجامعة الدول العربية التصنيف العربي للجامعات تصنيف الجامعات جامعة الدول العربية

