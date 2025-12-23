الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تنفيذ وتشغيل مشروعات "حياة كريمة"

اجتماع وزيرة التنمية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا اليوم مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالوزارة.

 

مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات "حياة كريمة" في قرى الصف

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة

 شهد الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول الموقف التنفيذي والتشغيلي لمشروعات وتدخلات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تتضمن توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي والثانية وموقف تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء وتدخلات التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المستهدفة لتوفير فرص عمل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة نجحت في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات بإجمالي ٥٥٤٥ قطعة أرض، كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الإنتهاء من إستلام وتأثيث وتشغيل كافة مجمعات الخدمات الحكومية بإجمالي ٣٣٢ مجمعا في ٢٠ محافظة تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنون، كما تم الانتهاء من إنشاء ١٢٢ سوقا حضاريا و٩٠ موقف سيارات نقل جماعي و١٢٢ نقطة إطفاء وجار نهو ١٧ مشروعا ما بين نقاط إطفاء وأسواق ومواقف مع بداية العام الجديد.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، عن تشغيل ١٢٩ مشروعًا من هذه المشروعات بالفعل وجاري تشغيل باقي المشروعات تباعًا مطلع العام الجديد.

كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة لتسكين الوحدات السكنية التي إنشاؤها في إطار المبادرة، وسيتم الإعلان عن طرحها واشتراطات تخصيصها بعد الانتهاء من الدراسة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم التنمية الاقتصادية بقري "حياة كريمة" من أجل خلق فرص عمل مستدامة والبناء علي مكتسبات البنية الأساسية التي تم تطويرها وذلك من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، والذي قدم تمويلًا لـ٢٦٤٥ مشروعًا بقري "حياة كريمة " من بداية المبادرة، وكذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وأبرزهم برنامج الأغذية العالمي حيث يتم تنفيذ مشروعات رائدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالقري المستفيدة من "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف.

وفيما يتعلق بالاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إعداد خرائط محدثة للكتل العمرانية القائمة بالقري والبالغ عددها ١٦٦٧ قرية وفقًا للحيز  العمراني والكتل المتلاحمة الجاري تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، كما تم توفير نحو ٥ آلاف قطعة أرض وإتاحتها لجهات التنفيذ لتلبية احتياجاتها المطلوبة في مشروعات المرحلة الثانية.  

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق مع  المحافظات لتسريع وتيرة تشغيل كافة المشروعات المنتهية لاستفادة المواطنين منها ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي بهذا الشأن.

