السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياضة أسيوط تنظم معارض للحرف اليدوية والتراثية بمراكز الشباب

ورش الحرف اليدوية
ورش الحرف اليدوية بأسيوط،فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية داخل مراكز الشباب، لما تمثله من دعم مباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وتوفير منافذ تسويق حقيقية لمنتجاتهم، بما يسهم في مواجهة الغلاء ومنع أي ممارسات احتكارية، وطرح منتجات مميزة بأسعار مناسبة تعكس جودة العمل والجهد المبذول فيها.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المعارض تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات اليدوية والتراثية وتمكين الشباب اقتصاديًا، باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، فضلًا عن دورها في الحفاظ على الحرف التقليدية وإحياء التراث المحلي.

 

تنظيم معارض لمنتجات الشباب الحرفية والتراثية

 

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت عددًا من معارض منتجات الشباب الحرفية والتراثية داخل مراكز شباب ناصر وكومبوها ومنفلوط وحي السلام، بهدف إتاحة مساحات عرض مناسبة للشباب وأصحاب الحرف لعرض وتسويق منتجاتهم داخل بيئة منظمة.

وأضاف محافظ أسيوط أن تنظيم هذه المعارض يتم بالتعاون بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف نانيس النقوري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المعارض تضم باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، من بينها الإكسسوارات، وشنط الخيش، ومنتجات الخرز، والكروشيه، والطباعة على التيشيرتات، والمنتجات الجلدية، والمفارش الخيامية، بما يعكس مهارات الشباب وإبداعاتهم في مختلف المجالات الحرفية.

حضور مميز لمحافظات الصعيد بمعرض "تراثنا"، ومنتجات أبناء أسيوط تحصد إعجاب الزوار (صور)

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض خريجي كلية الفنون الجميلة

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار دعم محافظة أسيوط لمثل هذه المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصاديًا، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الحرف اليدوية والتراثية الحرف اليدوية اصحاب المشروعات الصغيرة الشباب والرياضة الصناعات اليدوية اللواء هشام أبوالنصر المنتجات الجلدية المنتجات اليدوية رؤية مصر 2030 شرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يترأس غرفة الطوارئ لرصد سير انتخابات النواب بجولة الإعادة (فيديو)

صحة أسيوط: افتتاح 14 عيادة جديدة للفم والأسنان خلال 2025 لخدمة 300 ألف مواطن

محافظ أسيوط: تأمين شامل للجان الدائرة الثالثة في جولة الإعادة بانتخابات النواب (فيديو)

3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط

بالأسماء، انضمام 5 مدارس جديدة بأسيوط لليونسكو

أبو النصر: فوز 15 من أبناء مدارس أسيوط بمسابقة "لمحات من الهند"

محافظ أسيوط يكرم طالبين لتفوقهما في مسابقات الابتكار والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads