محافظ أسيوط يترأس غرفة الطوارئ لرصد سير انتخابات النواب بجولة الإعادة (فيديو)

18 حجم الخط

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لاستكمال العملية الانتخابية التي أُعيدت بالدائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح محافظ أسيوط أن جولة الإعادة الحالية تأتي استكمالًا لإجراءات الانتخابات التي سبق إعادتها بالدائرة الثالثة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، حيث تُجرى جولة الإعادة بين المرشحين المتبقين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط سخرت جميع إمكاناتها لضمان انتظام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة سير التصويت داخل نطاق الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة.

غرفة طوارئ لرصد أي ملاحظات أو شكاوى فور حدوثها

وأضاف محافظ أسيوط أن المتابعة تتم من خلال الربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، بما يسمح برصد أي ملاحظات أو شكاوى فور حدوثها، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الانضباط والالتزام، وتحت إشراف قضائي كامل، وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث توافر الإضاءة والتهوية المناسبة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير وسائل الدعم اللوجستي، إلى جانب تيسير حركة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان، بما يضمن سهولة الإدلاء بالأصوات.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والوحدات المحلية طوال فترة التصويت، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة ملتزم بتقديم كل أوجه الدعم الفني والتنظيمي لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة، مشددًا في الوقت نفسه على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وحرصها على خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.