أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

بدأت وسائل النقل، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، من خلال إجراءات تأمينية وأمنية مشددة.

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب الوجه البحرى.

إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل

أخلت قوات أمن قسم شرطة قصر النيل التابع لمديرية أمن القاهرة سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك فور إنهاء هيئة الدفاع عنه جميع الإجراءات القانونية للإفراج عنه بمحكمة جنوب القاهرة، وتقديم صحة الأفراد عنه لقوات القسم، بعد قضاء مدة العقوبة الصادرة ضده 3 أشهر في اتهامه بحيازة سلاح أبيض التي كان يقضيها بمحبسه داخل القسم.

"رسائل حرب" في انتظار الضوء الأخضر، نتنياهو ينقل لترامب خططه تجاه إيران وحماس

أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيغادر إلى الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، سينقل للإدارة الأمريكية أولويات إسرائيل تجاه إيران وحركة "حماس"، والتي تتضمن "رسائل حرب" على الأرجح.

ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، لم يحسم موقفه النهائي من مشاركة محمد صلاح قائد الفريق في المباراة القادمة أمام أنجولا أو منحه راحة سلبية استعدادا لمنافسات الأدوار الإقصائية في البطولة.

انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق فعاليات البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، في إطار حرص تعليم العاصمة على دعم الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

بعد تهديد بريطاني، أنجولا وناميبيا توافقان على عودة المهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في وقت متأخر السبت، أن أنجولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين.

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا، فاجأ الإعلامي عمرو أديب خبيرة التاروت بسنت يوسف بسؤال مباشر على الهواء: «أنا معمولي سحر ولا لأ؟»، وذلك خلال حلقة من برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر.

حريق هائل في مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5000 كتكوت

تمكنت قوات الحماية المدنية في الفيوم، من إخماد حريق بمزرعة دواجن بقرية منشأة طنطاوي، بدائرة مركز سنورس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنشآت المجاورة، وتسبب الحريق في نفوق 5000 كتكوت، ودون وقوع أي إصابات.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم في فيصل

تنظر محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10.5، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب جريمة اللبيني فيصل، والمتهم فيها بإنهاء حياة سيدة وصغارها.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أمم إفريقيا والزمالك والبلدية

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في بطولة كأس مصر وأبرزها الزمالك مع بلدية المحلة ومباريات كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

بدء التصويت في أول انتخابات تشهدها بورما منذ انقلاب 2021

بدأت مراكز الاقتراع في بورما، اليوم الأحد، استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد، منذ انقلاب عام 2021.

تحذير هام من محافظة كفر الشيخ للمواطنين بعد زحف السحب الممطرة على المحافظة

أطلقت محافظة كفر الشيخ، تحذيرا عاجلا، بعد المتابعة الحية للحالة الجوية واستمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظة.

الزمالك يواجه بلدية المحلة اليوم في رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها عصر اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

متسلحا بدعم أوروبي، زيلينسكي يصل إلى أمريكا استعدادا لمحادثات مع ترامب

أعلنت قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية عن وصول الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد في فلوريدا.

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد كشف قضايا فساد كبرى، تبدأ بحالات فردية قبل أن تتكشف عن شبكات فساد منظمة وكبيرة داخل مصر، مؤكدة أن الأمر سيتحول إلى ما وصفته بـ«زلازل سياسية» تقود إلى قرارات حاسمة وتغييرات إدارية صادمة في مختلف الهيئات والمؤسسات، مع تحميل الجهات الرقابية أعباء كبيرة خلال العام.

بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي

فجرت نتائج دراسة حديثة، مفاجأة ثورية عن فوائد جديدة لتناول القهوة والشاي بالإضافة عن فوائدهما المذهلة على القلب.

